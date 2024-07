Empresário de Thiago Mendes é visto no CT do São Paulo

Volante, atualmente no Qatar, é um dos alvos do São Paulo para defender o clube neste segundo semestre de 2024

Nesta segunda-feira (29), o torcedor do São Paulo ganhou mais um fio de esperança em ver o volante Thiago Mendes, atualmente no Al-Rayyan, de volta ao MorumBIS. De acordo com o portal Arquibancada Tricolor, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira visitou o CT da Barra Funda para se reunir com os dirigentes.

Apesar de ter recebido o agente, a diretoria do Tricolor adota cautela e prefere não aumentar a agitação em torno do assunto.

Internamente, o acordo é considerado difícil, pois o Al-Rayyan, clube do Qatar, não gostaria de liberar Thiago Mendes. Além disso, os dirigentes já recusaram a primeira investida do Tricolor Paulista.