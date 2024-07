Corinthians prepara proposta para contratar Michael, ex-Flamengo

Com verba da nova patrocinadora máster, clube alvinegro fará uma investida para repatriar atacante, que atua no futebol da Arábia Saudita Crédito: Jogada 10

O Corinthians se articula para contratar Michael, ex-Flamengo, e, assim, reforçar o setor ofensivo para a sequ~encia da temporada. O clube do Parque do São Jorge prepara uma proposta de R$ 57 milhões ao Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação é do portal ‘Meu Timão’. O atacante firmou um pré-acordo para ser negociado nesta janela de transferências, mas desde que os árabes recebam uma compensação financeira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Corinthians tenta contratação do atacante Gonzalo Plata, do Al-Sadd

Nova patrocinadora máster do Corinthians, a Esportes da Sorte, anunciada na última semana, já destinou a verba para a contratação de reforços. O Timão, porém, sabe que tem concorrência no mercado brasileiro. Afinal, o Flamengo mantém o interesse no atacante. A cúpula corintiana assegurou ao técnico Ramón Díaz a contratação de um atacante de peso. Desse modo, atenderá o pedido da comissão técnica, que apontou o setor como a principal lacuna a ser preenchida no elenco. Recentemente, o Corinthians anunciou as contratações do goleiro Hugo Souza, do zagueiro André Ramalho e dos meio-campistas Charles e Alex Santana.