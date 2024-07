Conselho do Flamengo aprova participação em leilão por terreno do estádio

Conselheiros do clube aprovam por maioria de votos, e Rubro-Negro dá passo importante para construção de estádio no Gasômetro

Por maioria de votos (602 a favor e 33 contra – quatro abstenções), o Conselho Deliberativo do Flamengo autorizou na noite desta segunda-feira o clube a participar do leilão para compra do terreno do Gasômetro, onde pretende erguer seu estádio para pelo menos 70 mil pessoas. A área tem 86.592,30 metros quadrados. A votação aconteceu na sede da Gávea com presença de torcida do lado de fora e foi passo importante para a construção do novo estádio.

O lance mínimo previsto é de R$ 138.195.000,00 e precisa ser à vista, de acordo com as normas do edital de leilão. Nesta segunda, aliás, a Justiça Federal negou cancelamento do leilão, o que havia sido pedido pela Caixa Econômica Federal, administradora do fundo proprietário do terreno.