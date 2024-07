Conselheiros do Flamengo votam primeiro passo pelo estádio nesta segunda-feira

Reunião entre conselheiros do Rubro-Negro ocorrerá no Ginásio Hélio Maurício na Gávea, sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Conselheiros do Flamengo se reunirão na Gávea, sede do clube, nesta segunda-feira (29) para primeira votação em relação ao estádio no Gasômetro. O pleito vai avaliar os termos decisivos para entrada do Rubro-Negro no leilão, que ocorrerá no dia 31 de julho, para adquirir a área que estava sob administração da Caixa Econômica Federal.

A reunião está marcada para as 19h no Ginásio Hélio Maurício na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro. Há, no entanto, um temor entre correntes que o gasto do Flamengo supere os R$ 138 milhões estabelecidos como lance mínimo. Em meio a isso, caso o Conselho Deliberativo aprove a proposta inicial, o Rubro-Negro avançará para o segundo passo rumo à compra do terreno.

Preocupação no Flamengo

Sócios se reuniram no dia 19 de julho para votação referente ao leilão do terreno do Gasômetro, que terá o Flamengo como único participante. Contudo, um trecho da convocação preocupou os associados durante o encontro.