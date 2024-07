Com Thiago Silva, defesa se transforma em pilar da reação do Fluminense

Tricolor não sofreu gols nas últimas três rodadas e reage com a chegada do zagueiro, que comanda o setor defensivo

O sistema do Fluminense mudou da água para o vinho, algo que reflete diretamente na reação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor conquistou três vitórias seguidas e agora, com 17 pontos, já vê a possível saída da zona de rebaixamento mais perto da realidade.



Inegavelmente, essa mudança tem nome: Thiago Silva. O ídolo da torcida voltou ao clube depois de quase 16 anos de conquistas no futebol europeu. O jogador trouxe qualidade e experiência ao setor e alavancou as exibições de seus companheiros de zaga: Thiago Santos, contra Cuiabá e Palmeiras, e Antônio Carlos, diante do Bragantino.

Diante disso, o time sofreu gol em 16 rodadas seguidas, boa parte do primeiro turno, algo que se modificou nas últimas atuações. Nas últimas três rodadas, a defesa não foi vazada e as vitórias por 1 a 0 fizeram o time saltar de meros 8 pontos para 17. A diferença para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento caiu de 7 para apenas um, com todo o segundo turno pela frente.