Com novidades, Gabriel Milito prepara Atlético para enfrentar o CRB, na Copa do Brasil

O técnico Gabriel Milito levará força quase máxima para o duelo do Atlético contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o comandante relacionará Rubens e o meia Zaracho. Contudo, o goleiro Everson e o atacante Alisson seguem em recuperação.

Rubens se recuperou de uma ruptura do ligamento colateral medial e de uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Por outro lado, o argentino Zaracho estava tratando de uma pubalgia. Sua última aparição ocorreu na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileirão. É provável que o meia comece no banco, afinal, Bernard é o titular. Entretanto, Fausto Vera será desfalque porque já defendeu o Corinthians na edição atual.