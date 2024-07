Com Endrick, Real Madrid chega aos Estados Unidos para pré-temporada

Atacante viaja com o elenco merengue, que fará três amistosos em solo norte-americano antes do início da temporada 2024/25

O Real Madrid desembarcou nos Estados Unidos para uma série de amistosos de pré-temporada. Assim, a chegada do elenco merengue em solo norte-americano aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Chicago. Por lá, irá enfrentar Milan, Barcelona e Chelsea.

Entre os jogadores que viajaram, está o brasileiro Endrick, que se apresentou ao clube espanhol no último sábado (27). Ele participou de um treinamento no CT de Valdebebas e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti. De acordo com o diário “Marca”, torcedores gritaram o nome do atacante na porta do hotel onde o Real ficará em Chicago.