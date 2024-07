Chance de queda do Fluminense diminui após reação; veja os números

O Fluminense ainda não saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, porém reagiu com três vitórias seguidas e vê a possibilidade se aproximar sob o comando de Mano Menezes. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, a chance de queda diminuiu para 49.9%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG).

Vale lembrar que os números chegaram à 75% no pior momento da equipe carioca na temporada. Com a chegada de Thiago Silva, o Tricolor não só triunfou três vezes consecutivas, como não sofreu mais gols. Em campo, o defensor tem esbanjado qualidade e experiência e comandado o setor.