Calafiori é apresentado ao elenco do Arsenal

Riccardo Calafiori, anunciado nesta segunda-feira (29) como reforço do Arsenal, teve seus primeiros contatos com o elenco do clube londrino. O zagueiro conheceu o técnico Mikel Arteta e seus novos companheiros de equipe durante a pré-temporada dos Gunners.

Os Gunners pagaram cerca de 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) ao Bologna pelo jogador de 22 anos, que assinou contrato até 2029.

Veja como foi a apresentação de Calafiori ao elenco do Arsenal: