Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo deixa, enfim, o Campeonato Brasileiro de lado e foca, então, na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (30), o Glorioso pega o Bahia, no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida das oitavas de final da competição. A bola rola às 21h30. Na próxima semana, na quarta-feira (7), é o Tricolor de Aço quem receberá o Mais Tradicional, na volta.

Como chega o Botafogo?

Atrás do título inédito da Copa do Brasil, o Botafogo poupou meio time no último fim de semana, no Colosso do Subúrbio. E aí não teve jeito: levou um 3 a 0 no lombo do Cruzeiro e perdeu, assim, a liderança para o Flamengo. Agora, portanto, o Alvinegro precisa, com os titulares, dar uma resposta imediata à torcida, que demonstrou apoio à equipe, mesmo com o resultado adverso.

Destaque no Brasileirão, Cuiabano está fora por já ter defendido o Grêmio na competição. Marçal deve ser o titular. Em relação aos últimos dois jogos, os desfalques são os mesmos: Eduardo, Nascimento, Júnior Santos, Jeffinho e Pablo no departamento médico.