Augusto Melo presta depoimento em BH após denúncia de agressão

Presidente do Corinthians foi conduzido pela Polícia Civil para falar de possível agressão a um torcedor do Cruzeiro, três semanas atrás

Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi levado à Polícia Civil de Minas Gerais, na Arena MRV, neste domingo (28), para prestar depoimento sobre uma possível agressão do mandatário em cima de um torcedor do Cruzeiro , há três semanas atrás. O dirigente estava em Belo Horizonte, onde acompanhou a derrota do Timão para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Augusto Melo ficou na delegacia por cerca de 40 minutos onde prestou depoimento. Além disso, passou por uma audiência com o juiz de plantão e a promotoria do Ministério Público. O mandatário estava acompanhado do diretor jurídico do Corinthians e acabou liberado após a audiência. Contudo, a decisão ainda não foi anunciada.

A polêmica envolvendo Augusto Melo

Um torcedor do Cruzeiro, reconhecido como João Daniel, afirmou que levou um soco na cara de Augusto Melo no intervalo da partida entre Cruzeiro e Corinthians. Aliás, o adepto foi até a delegacia do estádio após o jogo para registrar um boletim de ocorrência. Por outro lado, o Timão emitiu um posicionamento a respeito da suposta agressão e alegou que o mandatário alvinegro foi hostilizado no local.

“Meu nome é João Daniel, tenho 40 anos, frequento o Mineirão desde os 4, 5 anos. Estava no camarote com o meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco para ele nos bares, quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar”, contou o torcedor.