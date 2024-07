Atlético inicia maratona de jogos e tem importantes decisões pela frente

Atlético terá jogos em sequência pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores

Agora o bicho vai pegar. Se o Atlético teve na última semana dias livres para treinar, agora a rotina de jogos será intensa. E a maratona já começa nesta segunda-feira (29).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, o Galo divulgou os agendamentos da semana. Os atletas treinam na Cidade do Galo na tarde desta segunda e já ficam no Centro de Treinamentos para a viagem para Maceió. Na quarta-feira, o Galo encara o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.