Atlético encaminha empréstimo de atacante para o Nacional, de Portugal

Sem espaço no time comandado por Gabriel Milito, Isaac atuará no futebol português até o meio de 2025, com opção de compra Crédito: Jogada 10

O Atlético encaminhou nesta segunda-feira (29) o empréstimo do atacante Isaac ao Nacional de Portugal. O jogador, cria da base, não estava sendo aproveitado pelo técnico Gabriel Milito. O contrato do jogador criado na base do Atlético será até 2025, e o Nacional tem opção de compra. Isaac é considerado um dos jogadores mais promissores do clube mineiro e já teve seu nome vinculado a outras equipes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja mais: Atlético inicia maratona de jogos e tem importantes decisões pela frente