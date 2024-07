Zubeldía analisa derrota do São Paulo: ‘Não podemos tomar gols tão fáceis’

Técnico acredita que o Tricolor tem tem jogado bem, porém não pode vacilar como aconteceu diante do Fortaleza, no Castelão Crédito: Jogada 10

Tudo se complicou para o São Paulo no duelo contra o Fortaleza, no Castelão, logo nos primeiro minutos. Igor Vinícius cometeu um pênalti, que poderia ter sido evitado, fazendo com que o Leão do Pici abrisse o placar, com Renato Kayser. Para o técnico Zubeldía, a equipe fez um bom jogo, porém não pode levar tentos tão fáceis, ainda mais fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Hoje nós mudamos um pouco quem vinha jogando, por vários motivos, por alguma lesão, cartão, sobrecarga, e a equipe competiu bem”, explicou, antes de lamentar.

“Temos que nos atentar para não tomar gol no início e dar campo para a equipe correr. Não podemos tomar gols tão fáceis, esta é a diferença para ganhar como visitante”, acrescentou. “O time está mantendo um estilo de jogo, uma forma. Eu vejo que a equipe vem jogando bem”, completou Zubeldía após a derrota. Com o resultado, o Tricolor paulista chegou ao terceiro jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, com dois empates e uma derrota. Dessa forma, o time estacionou na sexta colocação, com 32 pontos, a quatro do próprio Leão do Pici, atual quarto colocado.