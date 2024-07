Vegetti fica na bronca com arbitragem após derrota: ‘Lamentável’

O Vasco perdeu para o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (28), na Arena Condá, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Cruz-Maltino ficou na bronca com o campo e a arbitragem do embate. O atacante Vegetti acredita que as polêmicas do jogo do Tricolor Gaúcho contra o Corinthians, na rodada anterior, influenciaram no embate em Chapecó. Além disso, o argentino reclamou muito do estado do gramado.

“Jogo que não podemos jogar, pelo campo, pelo árbitro. Choraram toda semana depois do jogo contra o Corinthians. Toda hora marcando falta, fazendo tumulto. Impossível. Parece que tem que chorar. Estamos na bronca. Um campo onde é impossível de jogar. Mas o treinador, os jogadores, é impossível jogar futebol assim. Uma lástima”, disse Vegetti.