Vasco empata com Paysandu e é campeão do Brasileirão Feminino Série A3

Equipe fica no empate, sem gols, com o Papão, e ergue o troféu no Estádio Luso-Brasileiro, depois da vitória, por 2 a 1, na ida

O Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 na noite deste sábado (27). Assim, as Meninas da Colina empataram com o Paysandu em 0 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, e carimbaram a conquista. No jogo de ida da decisão, a equipe carioca havia vencido por 2 a 1, em Belém.

Com o empate, o Cruz-Maltino não conseguiu os 100% de aproveitamento, visto que venceu nove dos 10 jogos da competição. No entanto, permaneceu invicta do início ao fim, de forma irretocável. Durante a partida, o time teve a chance de abrir o placar, entretanto o gol foi anulado pela arbitragem, no segundo tempo.