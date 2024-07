Tite garante Matheus Cunha como titular contra o Palmeiras

Em entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense neste domingo (28), no Maracanã, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite garantiu que vai manter o goleiro Matheus Cunha como titular. Além disso, o treinador ainda ponderou sobre erros individuais e afirmou que o futebol não é um esporte individual:

Assim, já com mudanças definidas no time titular pelo técnico Tite, o Flamengo enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o Rubro-Negro visita o São Paulo no sábado (3), no Morumbis, pela 21° rodada do Brasileirão.

