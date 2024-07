Thiago Silva divide méritos por defesa ‘invicta’ do Fluminense

O rendimento defensivo do Fluminense inegavelmente melhorou muito desde que Thiago Silva reestreou pelo clube. A partir da partida diante do Cuibabá, a equipe venceu três jogos sem sofrer gols, série que inclui também triunfo sobre o Palmeiras. Neste domingo, após o terceiro 1 a 0 em sequência, desta vez diante do Bragantino, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ídolo e capitão do time dividiu os méritos da melhora defensiva com os companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O objetivo é contribuir de todas as formas possíveis. Não participo de todos os jogos, mas sempre que jogo, foco na organização defensiva. Embora não estejamos marcando muitos gols, estamos sofrendo alguns. Quando marcamos poucos gols, a prioridade é melhorar a defesa. Acredito que estamos conseguindo isso. Não é apenas o Thiago Silva; é um esforço coletivo. A marcação começa lá na frente. Hoje, o Marquinhos se lesionou no final do jogo, e tivemos que jogar com um a menos, então foi dedicação de todos. Se cometemos erros sob pressão, ficamos vulneráveis atrás. Nosso foco é na organização defensiva. Felizmente, temos tido sucesso, e é o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols”, analisou.