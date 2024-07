Soteldo aponta torcida como responsável pela vitória: ‘Só agradecer’

Venezuelano marcou o gol da vitória do Grêmio diante do Vasco, neste domingo, na Arena Condá, pela 20° rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Grêmio conseguiu vencer o Vasco por 1 a o neste domingo, na Arena Condá, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro e, enfim, deixou a zona de rebaixamento. O gol da vitória foi marcado pelo venezuelano Soteldo que, após a partida, apontou a torcida como responsável pelos três pontos. "Acho que eles fazem isso com a gente, nos apoiam muito. Só tenho que agradecer eles. No jogo com o Vitória também, se eles não estão com a gente, não conseguiríamos a vitória. Três pontos muito importantes. Vamos para o próximo jogo". Torcida fez valer elogios de Soteldo Aliás, a torcida gremista deu um show mesmo embaixo da forte chuva que caiu em Chapecó. O gramado da Arena Condá apresentou poças e áreas com barro nas duas áreas. Os jogadores precisavam jogar a bola para o alto com frequência e apostar em cruzamentos. As dificuldades, aliás, não se resumiram aos atletas. O carro-maca atolou ao entrar em campo para atendimento e precisou da ajuda de Vegetti e Villasanti para sair do lugar.