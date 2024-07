Saiu a escalação oficial do Flamengo contra o Atlético-GO

Saiu a escalação oficial do Flamengo para o duelo deste domingo (28/7) contra o Atlético-GO, pela 20ª rodada do Brasileirão. Tite vem com novidades, pois a zaga será formada por Davisd Luiz e Leo Ortiz. Além disso, Ayrton Lucas comoeça como titular da lateral esquerda. Veja a escalação abaixo:

Com 37 pontos, o Flamengo, em caso de vitória, assumirá a liderança do Brasileirão. Afinal, chegará na mesma pontuação do Botafogo, mas com melhor saldo. E mais: o Rubro-Negro chegaria na ponta com um jogo a menos. Já o Atlético-GO, com 12 pontos, é o lanterna. E mesmo c vencendo não deixará o último lugar. Mas se conseguir um bom resultado fora de casa diante de um dos favoritos ao título, terá motivação-extra para sair do sufoco. E vale lembrar, no turno, o Flamengo sofreu para vencer o Dragão em Goiânia, em jogo polêmico.

