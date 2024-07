Renato defende arbitragem e ressalta espírito de luta do Grêmio

O Grêmio conseguiu sair da zona de rebaixamento após bater o Vasco por 1 a 0 neste domingo (28), na Arena Condá, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, antes de falar do triunfo, o técnico Renato Gaúcho decidiu rebater as reclamações dos cariocas sobre a arbitragem.

Depois do empate com o Corinthians, no meio da semana passada, jogadores e dirigentes do Grêmio fizeram fortes críticas à arbitragem por conta de um pênalti marca para o Timão. Após a partida, o atacante Vegetti e o diretor Marcelo Santana disseram que as reclamações dos gaúchos sobre a partida influenciaram em algumas decisões do juiz Paulo César Zanovelli.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É fácil falar que o Grêmio gritou. Então vamos ser prejudicados e ficar calados? A reclamação do Vasco por causa de um minuto. No primeiro turno, quando o zagueiro encaixou a bola no braço, ninguém reclamou de nada. Na hora que tem que reclamar, a gente reclama. Não posso ficar calado depois do que aconteceu quarta-feira”, disse Renato Gaúcho.