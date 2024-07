O dia do Brasil nos Jogos Olímpicos (28/7): Primeiras medalhas e show de Rebeca

Uma prata e um bronze (no judô), bronze com Rayssa (no skate) e grandes resultados em várias modalidades. Mas futebol feminino destoou

Após passar em branco no quadro de medalhas no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi três vezes ao pódio neste domingo, 28/7. Uma prata no judô masculino com William Lima e dois bronzes: um no judô feminino com Larissa Pimenta e outro no skate street feminino, com Rayssa Leal. E por muito pouco Ana Sátila não levou medalha na canoagem: ficou em quarto lugar.

O dia dos Jogos Olímpicos teve outras alegrias, com Bia Haddad avançando no tênis, vitórias no vôlei de praia e um show na ginástica feminina. A equipe brasileira avançou à final por equipes com a quarta melhor pontuação e a estrela Rebeca Andrade garantiu finais no solo, na trave e no salto. Quase garantiu presença em 100% das finais, já que ficou em 10º nas barras (apenas as oito primeiras avançaram). E Julia Soares também conseguiu vaga na final da trave.

JUDÔ – 2 medalhas nos Jogos

Willian Lima é Prata! – Judoca da categoria até 66kg venceu todas as lutas até a final, quando encarou o atual campeão, o japonês Abe Fume, e perdeu ao levar dois wazaris (igual a um ippon) do agora bicampeão olímpico. Desde 2000 um judoca brasileiro não chegava a uma final do masculino.