Neymar dá ‘puxão de orelha’ em Bruna Biancardi por causa de sobremesa

Em restaurante, jogador brasileiro chamou a namorada de 'preconceituosa' por causa de um vídeo no Instagram

Neymar e Bruna Biancardi estão novamente vivendo um romance. Eles, inclusive, saíram para um restaurante com amigos e algo diferente aconteceu. O jogador brasileiro precisou chamar atenção de Biancardi.

A situação, no entanto, aconteceu de brincadeira. Tudo foi por causa de uma filmagem no Instagram da influenciadora. Ela postou um vídeo com os pratos de sobremesas. Todavia, o doce de Neymar ficou de fora.