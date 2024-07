Milan vira para cima do City em amistoso de pré-temporada

Milan e Manchester City se encontraram, neste sábado (27), em amistoso de pré-temporada. E o Rossonero saiu-se melhor, superando os ingleses por 3 a 2, de virada, no Yankee Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. É a segunda vez que os times entram em campo antes do começo das competições oficiais.

Haaland, aos 20 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Ele foi uma das atrações do time de Pep Guardiola, como o goleiro brasileiro Ederson, fora da Copa América por lesão no rosto, e Grealish, preterido na seleção inglesa para a Eurocopa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colombo, aos 30, empatou. Ele aproveitou cruzamento de Chukwueze e balançou redes.