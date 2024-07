Mano credita boa fase do Flu à mudança de comportamento dos jogadores

Três vitórias consecutivas, três jogos sem sofrer gols. O Fluminense conquistou mais uma vitória no Brasileirão neste domingo, derrotando o Bragantino por 1 a 0. Em entrevista coletiva após o jogo no estádio Nabi Abi Chedid, o técnico Mano Menezes destacou a principal mudança que ele vê no time do Tricolor: o comportamento dos jogadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A dificuldade começa em conseguir três vitórias seguidas no Brasileiro. Se você olhar na tabela, verá que é raro encontrar uma equipe que consiga isso, mesmo entre as primeiras colocadas. Isso dá uma ideia da dificuldade que é alcançar essa sequência, especialmente na nossa posição na tabela. A pressão aumenta. Temos trabalhado muito nisso; nossos jogadores são tecnicamente muito bons e foram escolhidos com base nesse conceito de jogo. Jogar nas circunstâncias em que estamos exige outros comportamentos. A grande transformação da equipe nesse curto período está no comportamento. Aceitar um pouco de humildade, saber que é preciso marcar e evitar que o adversário jogue. Se você vier aqui e deixar o Bragantino jogar, você vai perder, porque eles têm uma ótima equipe”, disse Mano.