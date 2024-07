Julimar e Di Yorio marcam, e Athletico vence o Cuiabá, na Arena Pantanal

Atacantes decidem com gols no início e final da partida, e resultado coloca o Furacão próximo do G6 do Campeonato Brasileiro

O Athletico foi até a Arena Pantanal neste domingo (28) e aproveitou o desespero do Cuiabá, que luta contra o rebaixamento, para sair com um resultado positivo, em jogo pela 20ª rodada do Brasileirão. Aos 10 minutos, o atacante Julimar aproveitou uma jogada na linha de fundo e chutou sem chances para o goleiro Walter, marcando o único gol do jogo, 1 a 0. O segundo gol foi marcado por Di Yorio, nos acréscimos da partida no segundo tempo. Desse modo, o time paraense venceu por 2 a 1.

Deyverson, aliás, fez o de honra para os mandantes, aos 50 minutos, mas não adiantou para o Cuiabá, que saiu derrotado em seus domínios.

O resultado coloca o Furacão em oitavo lugar com 28 pontos conquistados. Entretanto, o Cuiabá é o décimo oitavo, portanto, está no Z4, e soma 17 pontos.