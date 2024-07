Gerson é homenageado após completar 200 jogos pelo Flamengo

Gerson atingiu uma marca especial pelo Flamengo. O jogador completou 200 jogos com o Manto Sangrado, neste domingo (28), contra o Atlético-GO, no Maracanã, e foi homenageado antes da partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

É a segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. Em 200 jogos, fez 15 gols e deu 28 assistências. O meia foi bicampeão brasileiro e da Supercopa do Brasil, campeão da Libertadores e da Recopa, além de tricampeão carioca.