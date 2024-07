Fluminense marca no primeiro tempo e derrota o Bragantino

O Fluminense confirmou a ótima fase pela qual passa e venceu o Bragantino por 1 a 0 – seu terceiro triunfo seguido -, na manhã deste domingo (28), em Bragança Paulista (SP), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 17 pontos e pode terminar a rodada na 17ª posição na tabela. Com a derrota, o Bragantino estacionou nos 25, e pode e, com isso, pode deixar a metade superior da classificação.

Agora ambas as equipes viram a chave para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Bragantino vai à Curitiba enfrentar o Athletico, quarta-feira (31). Pela mesma competição, o Flu joga no dia seguinte, diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS).

Fluminense abre o placar no fim do primeiro tempo

Sob forte sol, a primeira etapa foi disputada em ritmo mais lento do que o comum. Sendo assim, embora o Bragantino tivesse domínio territorial, nada criou digno de nota nos primeiros 45 minutos. O Fluminense, contudo, passou a ser mais agudo a partir da metade da etapa. Desse modo, quase abriu o placar aos 35, quando Serna recebeu de Kauã Elias e, na área, bateu para defesa espetacular de Lucão.