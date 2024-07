Flamengo faz lição de casa e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Com gols de Pedro e Arrascaeta, o Rubro-Negro venceu o Atlético-GO por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 20ª rodada. O time comandado pelo técnico Tite foi superior na maior parte dos 90 minutos, aproveitou melhor as oportunidades e venceu com méritos. Assim, assumiu a liderança do campeonato.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 40 pontos e assumiu a liderança pelo critério de desempate, além de possuir um jogo a menos em comparação com os rivais Botafogo e Palmeiras. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), contra o Alviverde, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.