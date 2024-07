Doeu: Brasil leva dois gols nos acréscimos e perde para o Japão no futebol feminino

A sorte não sorriu para o Brasil, neste domingo (28/7), contra o Japão, pela segunda rodada do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Afinal, no Parc des Princes, o time fazia bom jogo e vencia por 1 a 0, gol de Jhennifer, até os 47 da etapa final. Contudo, cedeu a virada. Tanikawa, que entrou aos 35 da etapa final, foi a heroína nipônica. Fez a jogada do pênalti que Kumagai cobrou e empatou aos 47; aos 51, fez um golaço de cobertura. No Brasil, destaque para Lorena, com ótimas defesas, incluindo um pênalti no primeiro tempo. Mas a zagueira Rafaelle sai como vilã, pelo erro duplo no lance do gol da virada.

O Brasil parou nos três pontos. Agora, vê o Japão com a mesma pontuação e na sua cola. A Seleção entra na última rodada, dia 31, em busca da vaga. Mas terá parada dura: a campeã mundial Espanha, em Bordeaux.

Este jogo foi o de número 200 de Marta com a camisa da Seleção. A maior jogadora da história começou como titular e fez boa partida. Com destaque para o lançamento que originou o gol brasileiro.