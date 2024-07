Com Mano, Fluminense supera números de Diniz no Brasileirão 2024

Técnico conquista oito de 15 pontos possíveis e resgata confiança do Tricolor, que visita o Bragantino neste domingo, às 11h

O Fluminense inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro neste domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Assim, o Tricolor segue na busca pela recuperação na competição e depois de duas vitórias seguidas chega com ânimo para triunfar novamente fora de casa.

Ainda é cedo para qualquer análise concreta, porém os números falam por si. Sob o comando de Mano Menezes, em cinco partidas, a equipe carioca conquistou mais pontos do que com Fernando Diniz nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão.