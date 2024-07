Com Allianz fechado para show, Palmeiras pode atuar em Campinas pelo Brasileirão

O Palmeiras busca opções para mandar a partida contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o Allianz, que estará ocupado, o jogo pode ocorrer no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A casa do alviverde não estará disponível, pois servirá de base para o show da Banda Natiruts. O evento será na mesma data da partida, no dia 24 de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abel Ferreira definirá local da partida entre Palmeiras x Cuiabá

Todavia, um dos fatores positivos para a possível escolha do local é que a cidade de Campinas tem muitos torcedores do Palmeiras. A decisão final passará por Abel Ferreira, técnico do time. Entretanto, a outra opção é a Arena Barueri. Local no qual o clube chegou a mandar algumas partidas em 2023 e 2024.