Carille valoriza empate do Santos: ‘Comemoramos esse ponto, sim’

O Santos empatou em 1 a 1 com o CRB, no Estádio Rei Pelé, na noite deste domingo (28/7) pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todavia, diante das circunstâncias, o técnico Fábio Carille valorizou o resultado.

“Nós temos que saber jogar o campeonato, essa era uma equipe que dentro de casa é muito forte. Claro que viemos para ganhar, mas iríamos ter dificuldade. O time deles chegou na final da Copa do Nordeste, classificado na Copa do Brasil, tem um conjunto desde o ano passado. Comemoramos esse ponto, sim. Seguimos nossa caminhada”, analisou.