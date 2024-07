Arthur Elias lamenta derrota para o Japão: ‘Jogo viável de ganhar’

A Seleção Brasileira de futebol feminino estava com a classificação garantida para a próxima fase dos Jogos Olímpicos nas mãos. Contudo, nos últimos minutos, a equipe canarinho sofreu a virada do Japão e perdeu por 2 a 1. O resultado amargo refletiu dentro do vestiário. Após o embate, o técnico Arthur Elias revelou a grande decepção das atletas com o revés.

“Se elas não tivessem se chateado por ter levado a virada e por ter perdido um jogo que era viável de ganhar, aí sim eu ficaria decepcionado com as atletas. Acho que tem que doer mesmo, mas também entender o cenário. Eu olho no olho delas e falo a verdade, cobro e elas sabem exatamente o que vão precisar melhorar daqui pra frente”, disse o treinador.