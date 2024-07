Arrascaeta, do Flamengo, se torna o 2º maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão

O Flamengo superou o lanterna Atlético-GO pelo placar de 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã. O uruguaio Arrascaeta, aliás, brilhou com um gol e uma assistência para Pedro. Assim, o camisa 14 chegou aos 57 gols em campeonatos brasileiros e está em segundo lugar como maior artilheiro estrangeiro.

Desse modo, Arrascaeta deixou para trás o atacante Guerrero, que marcou 56 vezes em passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional. Agora, ele corre para alcançar o sérvio Dejan Petkovic, que marcou em 83 oportunidades entre os anos de 1999 e 2011, quando atuou por diversos clubes.

Arrascaeta, portanto, soma 35 gols defendendo o Flamengo em campeonatos brasileiros e outros 22 no Cruzeiro, seu primeiro time no futebol nacional. O meia chegou ao Brasil em 2015 vindo do Defensor, do Uruguai. Contudo, está no rubro-negro desde 2019.