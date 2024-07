Após derrota por virada, Seleção Brasileira foca na Espanha

Meninas do Brasil perderam para o Japão, por 2 a 1, em jogo disputado na tarde deste domingo pelas Olimpíadas Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira Feminina perdeu para o Japão, por 2 a 1, neste domingo (28), no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada das Olimpíadas de Paris. O detalhe, no entanto, é que o time verde e amarelo sofreu a virada no finalzinho da partida. Após o resultado, o momento é de trabalho e estudo para crescer dentro da competição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É o clichê que sempre falamos, mas precisamos focar no que a gente pode corrigir para a próxima partida. Agora vamos lidar com as consequências desse resultado que não foi favorável para nós e pensar na nossa estratégia para jogar contra a Espanha”, disse a meio-campista Ana Vitória.

O Brasil começou vencendo o jogo com gol de Jheniffer. Todavia, no finalzinho o Japão conseguiu a virada. O técnico Arthur Elias comentou que as brasileiras poderiam ter saído de campo com a vitória nas mãos: “Um jogo que era viável de ganhar”, ele disse. Deixando em aberto a escalação para a próxima partida, Elias disse que as atletas estavam demonstrando decepção no vestiário e que isso faz parte do esporte. Assim, ele ressaltou que estranho seria se elas não tivessem esse tipo de reação. A Seleção feminina volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 12h (de Brasília), contra a Espanha. O jogo vale a classificação para a próxima fase do torneio.