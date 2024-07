Abel Ferreira admite preocupação com Estêvão

Jogador sentiu problema no tornozelo na derrota diante do Vitória

O Palmeiras pode sofrer uma baixa importante para a sequência decisiva da temporada. O atacante Estêvão deixou o campo alegando dores no tornozelo durante a derrota para o Vitória por 2 a 0, sábado (27), no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira admitiu preocupação com a situação e teme perdê-lo para os confrontos com Flamengo, pela Copa do Brasil, e Botafogo, pela Libertadores.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Preocupa. Sobretudo tivemos baixas no setor defensivo, ficamos com menos opções sem Murilo e Piquerez. Pena que isso aconteça. Futebol é assim, ele já tinha ficado fora e podíamos forçá-lo no último jogo com a intenção dele ter ritmo para o próximo jogo. Não sei qual é a gravidade, mas é triste. Perder mais uma opção, já perdemos algumas e essa por ventura mais outra pela lesão”, disse.