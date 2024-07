Vasco divulga relacionados com Payet e Souza; veja

E há boas novidades de Rafael Paiva, interino cruz-maltino. Ele volta a relacionar Dimitri Payet, que não atua desde o dia 4 de julho, na vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza, em São Januário. Além dele, Souza também surge, podendo reestrear com a camisa do Vasco.

O Vasco divulgou na tarde deste sábado (27) a lista de relacionados para o duelo deste domingo (28), contra o Grêmio, em jogo que abre o returno do Brasileirão para as equipes.

Payet está recuperado de edema na coxa esquerda, que o tirou dos gramados nas últimas três semanas. Havia a expectativa do jogador comparecer no duelo contra o Atlético-MG, no último domingo (21), mas a comissão optou por preservá-lo por cautela.

Além disso, outras novidades são as ausências na lista. Praxedes, Rossi, Serginho, Erick Marcus e Victor Luís não constam entre os relacionados por opção técnica. Já Adson está preservado, visando evitar lesão muscular.

O clube também informou sobre João Victor, aliás. No comunicado, o Vasco revela que o zagueiro está evoluindo no tratamento da lesão de seu joelho direito e está prestes a começar o período de transição física.