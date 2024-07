Sem Cano e Marcelo, Fluminense divulga relacionados para jogo com o Bragantino

Tricolor não poderá contar também com Thiago Santos, que recebeu o terceiro amarelo, no duelo com o Massa Bruta Crédito: Jogada 10

Após duas vitórias seguidas, o Fluminense mede forças com o Bragantino, às 11h (de Brasília), neste domingo (28), no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo, com alguns desfalques importantes.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Thiago Santos, que recebeu o terceiro amarelo. Além dele, Germán Cano e Marcelo serão poupados para o confronto com o Massa Bruta. A tendência, portanto, é que Kauã Elias e Diogo Barbosa sejam titulares. Por outro lado, o lateral-direito Guga volta de suspensão e fica como opção no banco de reservas, enquanto Manoel, que se recuperou de lesão, também volta a figurar entre os relacionados. Felipe Melo, Terans e Lelê seguem na recuperação de suas respectivas lesões.