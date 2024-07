São Paulo descarta troca e faz proposta por meia do Boca

O São Paulo ainda não desistiu de Pol Fernández. O clube paulista tem conversas avançadas com o meia e fez uma proposta para o Boca Juniors, da Argentina, segundo informações do portal “UOL”. A ideia é fechar o negócio ainda nesta janela de transferências.

Apesar do interesse do Boca Juniors em Galoppo, a primeira proposta do São Paulo não inclui uma troca de jogadores. Pol Fernández é um pedido do técnico Luís Zubeldía.