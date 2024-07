Palmeiras x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Verdão não quer deixar o líder do Brasileirão desgarrar. Assim, precisa vencer. Mas baianos lutam para sair do Z4

O Palmeiras recebe o Vitória neste sábado (27/7), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Verdão tenta se recuperar após perder para o Fluminense e seguir sua caça ao líder Botafogo. Em contrapartida, o Rubro-Negro Baiano é o 18º e precisa do triunfo para ajudar na briga contra o rebaixamento. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva inicia às 17h30, com o comando de Marcus Cassino, que também estará na narração assim que o jogo começar.

Figueiredo Júnior será o comentarista desta cobertura da Voz do Esporte. Já as reportagens ficam a cargo de André Bachá. Então, você já sabe: não perca nada deste duelo no Allianz clicando na arte acima a partir a das 17h30.