Jair celebra parceria com Gil na zaga do Santos

Revelação nas categorias de base do Santos, o zagueiro Jair, de apenas 19 anos, vem ganhando sequência como titular ao lado de Gil, que tem 37. Embora haja uma diferença de 18 anos entre os dois defensores santistas, a experiência de Gil complementa a juventude de Jair. Enquanto o experiente Gil já possui uma carreira vitoriosa, incluindo passagens pela Seleção Brasileira, o Menino da Vila completará apenas seu 10º jogo como profissional neste domingo (28), às 18h30, contra o CRB, em Maceió, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Consequentemente, pregando máximo respeito ao companheiro, Jair agradeceu a oportunidade de aprender diariamente nos treinos e jogos com Gil. De fato, a diferença entre as duas gerações é tão grande que o Menino da Vila admitiu, brincando, que chegou a jogar videogame utilizando o experiente defensor.

“Já joguei muito com ele no play 2 e hoje estar aqui jogando com ele é sensacional. Fico até nervoso. Às vezes, no famoso bobão ali no aquecimento, fico com medo de errar, porque se errar ele tem que ir no bobão comigo. No entanto, tem sido muito bom, ele é um cara que me ajuda bastante, que eu acompanhava desde pequeno. É muito bom receber os conselhos e jogar ao lado dele. Além disso, ele me ajuda muito, me deixa tranquilo e me dá confiança. Só tenho a agradecer a ele”, brincou o garoto em entrevista ao site Diário do Peixe.