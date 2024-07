Ídolo em Paris, Raí visita Seleção Feminina na França

Um dos maiores ídolos do PSG, o ex-meia Raí visitou a Seleção Feminina na tarde deste sábado (27). Afinal, ele foi prestigiar o treino da equipe no CT do Paris FC, na capital francesa. A equipe comandada por Arthur Elias disputa os Jogos Olímpicos na Cidade Luz.

Raí cumprimentou todas as jogadoras e integrantes da comissão técnica e desejou boa sorte ao grupo. Ele vai estar presente na partida do Brasil contra o Japão, neste domingo (28), às 12h, no Parc dos Princes, onde o PSG manda seus jogos. Na estreia, vale lembrar, a Seleção Brasileira derrotou a Nigéria por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora já tenha deixado as atividades com bola há um bom tempo, Raí afirmou que não esquece do “friozinho na barriga” quando vestia a Amarelinha. Garantiu que as atletas da Seleção vão sentir o mesmo contra o Japão.