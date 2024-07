Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes buscam recuperação na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro e buscam descolar da zona de rebaixamento

Grêmio e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (28), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal, que vem de um empate por 2 a 2 contra o Corinthians, está na 17ª posição com 15 pontos. Enquanto isso, o Gigante, que perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, ocupa a 11ª colocação com 23 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite a partida em sistema pay per view.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Grêmio

O Grêmio continua na zona de rebaixamento e, ademais, jogará novamente fora de Porto Alegre. Na defesa, a expectativa é pela manutenção de Jemerson, já que Geromel está suspenso. No meio-campo e no ataque, há dúvidas sobre a escalação de Nathan, enquanto Carballo e Aravena estão disponíveis.