Fortaleza vence o São Paulo, segue no G4 e mantém invencibilidade no Castelão

Em clima de festa no Castelão, o Fortaleza fez o dever de casa e bateu o São Paulo por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Renato Kayzer, de pênalti, abriu o placar, no primeiro tempo, e carimbou o triunfo do Leão do Pici. Com a vitória, a equipe cearense segue no G4, agora com 36 pontos, enquanto o Tricolor paulista segue com 32, mas caiu para sétimo.

Na 21ª rodada, o Tricolor paulista recebe o Flamengo, no sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Durante a semana, os comandados de Zubeldía recebem o Goiás, às 20h (de Brasília), também no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Leão do Pici, por sua vez, encara o Cruzeiro, na segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica.