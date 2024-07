Fluminense tem extensa lista de pendurados para duelo com o Bragantino

Após duas vitórias consecutivas, o Fluminense tenta seguir a arrancada para, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Assim, a equipe carioca mede forças com o Bragantino, neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Tricolor soma 14 pontos, a três da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá (que tem um jogo a menos). Com a chegada de Thiago Silva, os comandados de Mano Menezes triunfaram nas duas últimas rodadas e não sofreram gols, algo que não aconteceu nas dezesseis primeiras rodadas da competição.