Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (28), às 16 horas, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a segunda posição na tabela, com 37 pontos, o Rubro-negro pode até terminar a rodada na liderança. A luta do Dragão, todavia, é para fugir da lanterna da competição, onde se encontra, com 12 pontos.

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Flamengo

A equipe vem de duas vitórias desde a volta dos uruguaios que disputaram a Copa América, mas inegavelmente o rendimento está abaixo do esperado. No entanto, a vitória diante do lanterna é considerada fundamental, pois em seguida o time terá a sequência de jogos mais complicada da temporada até aqui. Incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, os adversários serão o Palmeiras (três vezes), Bolívar (duas), São Paulo e Botafogo.