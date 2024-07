Cuiabá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Cuiabá

Após ser eliminado na Sul-Americana, o Cuiabá tem apenas o Brasileirão pela frente no restante da temporada. Assim, o principal objetivo é a permanência na elite do futebol brasileiro. O calendário com mais datas de descanso em comparação com os rivais é um ponto a favor, mas recuperar os ânimos após a eliminação é a grande missão do técnico Petit nos próximos dias.

Para o jogo contra o Athletico-PR, o técnico Petit deverá trazer de volta titulares que foram poupados do jogo contra o Palestino, do Chile. Por outro lado, Filipe Augusto e Lucas Fernandes, ambos lesionados, devem ficar de fora da partida. Sendo assim, são os únicos desfalques do treinador português.

Como chega o Athletico

O Athletico-PR vive uma situação oposta do adversário. Na briga pelo G-6, o Furacão se classificou na Sul-Americana e ganhou ainda mais ânimo para a sequência da temporada. Assim, chega empolgado para o confronto contra o Dourado e visa entrar na zona de classificação para a Libertadores de 2025.