Cruzeiro goleia o Botafogo no Niltão e entra na luta pelo título

Com atuação absurda de Cássio, Raposa vence mais uma e se aproxima dos líderes do Brasileirão. William e Lautaro Díaz marcam os gols

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Botafogo, neste sábado (27), e conseguiu uma importante vitória no Rio de Janeiro, em jogo pela abertura do returno do Brasileirão. Com gols de William, Lautaro Díaz – seu primeiro com a camisa celeste – e Barreal, a Raposa fez 3 a 0 e derrotou o Fogão em pleno Nilton Santos. Cássio e Matheus Pereira também desfilaram no estádio botafoguense.

O resultado pode colocar um molho extra no Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro, que chega à sétima vitória nos últimos 11 jogos, começa a se credenciar para lutar pelo título. São 35 pontos, cinco a menos que o Glorioso, líder do certame. Mas é bom salientar que o time do técnico Fernando Seabra tem um jogo a menos (contra o Inter, pela quinta rodada). Mais cedo, o Vitória bateu o Palmeiras em pleno Allianz Parque.

