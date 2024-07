CRB x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na noite deste domingo (28), em Maceió, pela décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Santos inegavelmente chega embalado para este confronto, mantendo uma sequência de sete jogos sem perder, incluindo cinco vitórias e dois empates. Na rodada anterior, afinal, o time paulista goleou o Coritiba por 4 a 0 na Vila Belmiro, consolidando sua liderança na tabela com 32 pontos, três a mais que o segundo colocado, Vila Nova.

Na noite deste domingo, (28), o líder Santos enfrenta o CRB, 11º colocado, fora de casa em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h30 (de Brasília).

Como chega o CRB

Por outro lado, o CRB também vive um bom momento. Em resumo, está invicto há quatro partidas, com três vitórias e um empate. Na última rodada, por fim, empatou em 1 a 1 com o Goiás fora de casa. Atualmente, o CRB ocupa a 11ª posição na tabela, com 23 pontos​.

CRB X SANTOS

Série B – 18ª Rodada

Data e horário: 28/7/2024, às 18h30

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: . Técnico: Daniel Paulista

SANTOS: Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fernanda Kruger e (Fifa-MT) e Lucas Torquato Guerra (DF)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)